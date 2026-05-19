رئيس جامعة قناة السويس يتفقد تطوير المستشفى الجامعي.. وتحديث شامل لأقسام الطوارئ والنساء

 أجرى الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس جولة تفقدية موسعة داخل المستشفى الجامعي؛ لمتابعة أعمال التطوير والتحديث الجارية بالمستشفى، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى التجهيزات الطبية والخدمية المقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى الجامعي، في إطار حرص جامعة قناة السويس على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية بما يواكب أحدث النظم العالمية.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور محمد عمرو نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أحمد حسن مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أحمد مهدي نائب مدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات.

وأكد الدكتور ناصر مندور خلال الجولة أن جامعة قناة السويس تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الصروح الطبية والتعليمية المهمة التي تقدم خدماتها العلاجية والطبية لأبناء إقليم القناة وسيناء، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تتم وفق رؤية متكاملة تستهدف تطبيق أعلى المعايير العالمية في جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة علاجية متطورة وآمنة تواكب التطورات الحديثة في القطاع الطبي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى ودعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب القطاع الطبي.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أعمال التطوير الجارية بمنطقة عمليات الطوارئ، والتي تضم عدد 2 غرفة ملاحظة رجال، و2 غرفة ملاحظة سيدات، و2 غرفة تغيير ملابس للتمريض والممرضين، ومعملًا، وغرفة طبيب مناوب، و2 ساحة انتظار واستقبال، و2 غرفة فرز، و2 غرفة عزل، وغرفة صدمات، وغرفة إفاقة، وغرفة تجبيس، و3 غرف كشف، و3 غرف أشعة تشمل السونار والغرز والأشعة السينية x-ray، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة أقسام الطوارئ وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة والطوارئ الطبية.

كما شملت الجولة متابعة أعمال التطوير الخاصة بعمليات النساء والتوليد، والتي تضم غرفة كشف، و5 غرف تغيير ملابس للتمريض والأطباء والطبيبات والسيدات والرجال، و3 غرف ولادة، و4 غرف عمليات، وغرفة عزل، وغرفة تدريس، و2 غرفة إفاقة، ومعمل دم، وغرفة تجهيز مرضى، وغرفة إنعاش، بما يعكس حرص الجامعة على تطوير الخدمات المقدمة للمرأة والرعاية الصحية المتخصصة داخل المستشفى الجامعي.

وتابع رئيس الجامعة كذلك أعمال التطوير بالدور الأرضي، والذي يضم 3 غرف كشف، وغرفة صدمات، وغرفة إفاقة، و2 غرفة فرز، و2 غرفة ملاحظة للرجال والسيدات، و2 غرفة تغيير ملابس للرجال والسيدات، وغرفة أشعة، وغرفة سونار، وغرفة معمل، وغرفة تجبيس، و2 غرفة عزل، إلى جانب الغرف الخدمية والمكاتب الإدارية والحمامات العامة، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين البنية التحتية وتوفير أفضل الإمكانات الطبية والخدمية داخل المستشفى الجامعي.

وفي ختام الجولة، أشاد الدكتور ناصر مندور بمعدلات الإنجاز التي تشهدها أعمال التطوير، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة تليق بمكانة جامعة قناة السويس ودورها الرائد في خدمة المجتمع وتنمية القطاع الصحي.

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
