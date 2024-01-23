محافظ الوادي الجديد: توفير مشروعات صغيرة للأسر المعيلة بالقرى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إطلاق الدفعة الأولى من المشروعات الصغيرة التي تستفيد منها الأسر المعيلة بالقرى والتي تنفذها المحافظة من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي بقروض حسنة بدون فوائد؛ لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز إنتاجية القرى من مشروعات توفير الدواجن والاكتفاء الذاتي منها.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن المشروع بدأ تنفيذه بقريتي عين عيش ومرزوق بمركز بلاط والذي تستفيد منه ١٠٠ أسرة، من خلال توفير الدواجن والأعلاف والتحصينات والأدوية لكل أسرة، وذلك في إطار جهود توفير حياة كريمة ومصدر دخل للأسر وتحويلها إلى أسر منتجة.