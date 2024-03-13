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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دعوة لشباب الخريجين لإنشاء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة

صدى البلد

وقع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ويمثله باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز بهدف المساهمة في تأهيل خريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة وتمكنيهم من إنشاء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة تماشياً مع استراتيجيات الدولة لاستدامة وتطوير وتنمية القطاع الزراعي لتطوير الأداء في هذا القطاع الحيوي وحماية صغار المزارعين.


وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن أن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج جديد لتغيير ثقافة الخريجين للعمل في القطاع الزراعي علي أساس التحول من سياسات الإستهلاك إلي سياسات الإنتاج وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، كما تعكس التزام القطاعين التعليمي والزراعي بتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد البشرية في البلاد.


وأضاف نقيب الزراعيين إن هذا التعاون يعد فرصة حقيقية لخريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الزراعة، وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية ومشاريع مستدامة، ستسهم هذه المشروعات الصغيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنميته، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وفقا لأولويات الدولة المصرية ورؤية الزراعة في مصر.


وأوضح «خليفة»، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة منها توفير فرص عمل للخريجين في مجال الزراعة، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتطوير قدرات الفئات المستهدفة، مشيرا إلي أنها تعتمد أيضا علي تأهيل المستفيدين منها  وتدريبهم ورفع كفاءتهم لتحقيق أعلي إستفادة من خريجي كليات الزراعة والمعاهد والمدارس الزراعية.


وأشار نقيب الزراعيين إلي أن لدي النقابة قائمة بأهم المشروعات الزراعية ذات الأولوية التي تحقق أعلي عائد من الزراعة للمستفيدين من هذه المبادرات خاصة عند إحالتهم للتقاعد والإنخراط في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات الحرف الزراعية والإستفادة من المخلفات الزراعية وتدوريها مثل قش الأرز وسفير القصب ومخلفات القطن لتعزيز الإنتاجية للمحاصيل الرئيسية ومشروعات تجفيف الطماطم والبصل والثوم لتحسين المسائل الحياتية في الريف المصري وقري حياة كريمة.


ومن جانبه قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بمقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بحضور عدد من قيادات الجهاز ، تستهدف فئات أخرى وهم خريجو كليات الطب البيطري الراغبين في إقامة مشروعات زراعية صغيرة جديدة أو تطوير مشروعات قائمة في مجالات الإنتاج الزراعي، والحيواني، والداجني، والسمكي، والصناعات القائمة عليها أو المكملة لها.


وأضاف «الزناتي»، ان تنفيذ هذه المذكرة يعتمد علي أن تكون الأولوية للتنفيذ بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، موضحا إن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين التعليمي والزراعي.

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