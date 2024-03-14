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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد المخابز في شهر رمضان 2024

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل المخابز في أيام رمضان 2024، وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية وإبلاغ جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية الأسبوع الماضى بـ مواعيد فتح المخابز في شهر رمضان المبارك حسب التوقيتات المحددة .

 

شهر رمضان 2024

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يعتبر العيش البلدي من الوجبات الرئيسية على الموائد بكل بيت لذلك يهتم الكثير بمعرفة مواعيد المخابز في شهر رمضان، حيث اختلفت عن مواعيد الـأيام العادية.  

 

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024

تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة، وذلك تيسيرا على المواطنين لتوافر الخبز البلدى للمواطنين طوال اليوم خلال شهر رمضان.

ووفقا للبيان ذكر أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل كما يلى:

- من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

 

- استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساء، ويتم ذلك بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز.

 

عمل المخابز في رمضان 2024

كما أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، والذى تضمن ما يلى:

- إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين.

- غرفة فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية.

- تلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

- كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة.

- المتابعة على المخابز البلدية.

- التأكد من استلام المخابز الدقيق التمويني من المطاحن التموينية.

- التأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة والجودة.

من ناحية أخرى، وجهت وزارة التموين بتكثيف الحملات طوال الشهر الكريم على المنشآت التموينية ومتابعة صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، إضافة إلى متابعة عمل المخابز والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.

 

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024

تيسيرا على المواطنين لتوافر الخبز البلدى طوال اليوم خلال شهر رمضان، تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة.

 

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في بيان، إن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساء، بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز.

 

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التموين قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كل الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر وجودة السلع وخاصة الأساسية في الأماكن التالية:

 

-توافر السلع بالأسواق.

 

-فروع المجمعات الاستهلاكية.

 

-تجار التموين.

 

-منافذ جمعيتي.

 

وذلك إضافة إلى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكل أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

 

من ناحية أخرى وجه لدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر «أهلا رمضان» وتوفير كل السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

 

 

موعد شهر رمضان 2024:

وبدأ شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024،  ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

 

عمل المخابز في رمضان 2024 مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024

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