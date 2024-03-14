تفاصيل مكالمة حسام حسن مع كولر بعد أزمة معسكر مارس

كشف خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمعه بين مارسيل كولر، مدير الفني للفريق الأحمر، وحسام حسن، مدرب منتخب مصر الوطني، تمهيدًا لمباراتهم الودية مع نيوزيلندا في 22 مارس.

وأضاف بيبو، خلال تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، أن المكالمة كانت إيجابية ومثمرة، حيث تم التنسيق بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة مصلحة الكرة المصرية.

أشار خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، إلى أنه تم التركيز على العديد من الجوانب المتعلقة باللاعبين الذين تم استدعاؤهم من صفوف الأهلي للانضمام للمنتخب.

وأكد بيبو على أهمية تعزيز التعاون بين النادي الأهلي والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الجهازين الفنيين يُعتبر جزءًا أساسيًا من الجهود المشتركة التي تهدف إلى تحقيق النجاح لكرة القدم المصرية بشكل عام.

وكان النادي الأهلي يطمح في إعفاء لاعبيه من معسكر مارس بسبب المباراة المرتقبة أمام سيمبا التنزاني بدوري ابطال افريقيا.