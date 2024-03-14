مفاجأة.. الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، مفاجأة بشأن ابتعاد نادي الزمالك عن المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف الناقد الرياضي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :"الزمالك حاليا في المركز الـ 13 في بطولة الدوري ويتبقى له 6 مباريات على نهاية الدور الأول موعد إرسال ترتيب الدوري للاتحاد الإفريقي".

وتابع: "الأهلي يتفوق على الزمالك بنقطتين ولعب 3 مباريات أقل، وبيراميدز يتفوق على الزمالك بعشر نقاط كاملة ولعب مباراة واحدة أكثر.

وأكمل: “بالتالي صعب جدا أو شبه مستحيل إن الزمالك يعدي الأهلي أو بيراميدز مع نهاية الدور الأول، بل الاحتمال الآخر أن الزمالك قد لا يتمكن من الوصول للمربع الذهبي مع نهاية الدور الأول وهو ما يهدد مشاركته بالكونفيدرالية الموسم المقبل”.