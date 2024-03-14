عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"التحلي بالأخلاق" ندوة لحماية الطفل بالأقصر.. صور

صدى البلد

أعلنت نجوى إبراهيم، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد ندوة بمدرسة الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ بعنوان "التحلي بالأخلاق".

جاء لك تحت رعاية المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكي، مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الاقصر ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل.

ميادين الأقصر تتزين بالفوانيس والنجوم والأَهِلَّة.. شاهد

متخصصة بلجيكية في أنشطة الأطفال تدعم أطفال الصعيد مرضى السرطان بأورام الأقصر


حاضر في الندوة، فضيلة الشيخ حمدى زكى الواعظ بالأزهر الشريف والقس رويس عبدالملاك راعى الكنيسة الإنجيلية، وتأتى الندوة فى إطار خطة الوحدة لعقد عدة ندوات عن مبادرة (اطفالنا مستقبلنا)  والتى اطلقتها الوحدة العامة  بالمدارس بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالأقصر وممثلى الأزهر  والكنيسة وإشراف رشا شعبان مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالأقصر وتناولت الندوة نبذ العنف والتنمر  والتعريف  بخط النجدة 16000.

حضر الندوة امير بخيت مدير المدرسة وكاترين شوقي الاخصائية الاجتماعية بالمدرسة ورشدي صبحي مدير مكتب جمعية الصعيد بالاقصر ومريم يوسف ممثل مكتب جمعية الصعيد.

IMG-20240314-WA0053
IMG-20240314-WA0053
IMG-20240314-WA0055
IMG-20240314-WA0055
IMG-20240314-WA0056
IMG-20240314-WA0056
IMG-20240314-WA0051
IMG-20240314-WA0051
IMG-20240314-WA0052
IMG-20240314-WA0052
الأقصر الأقباط الكاثوليك بمحافظة الأقصر الوحدة العامة لحماية الطفل الواعظ بالأزهر الشريف حماية الطفل رئيس مدينة الأقصر وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

الاتحاد الأوروبي: يجب فتح الطرق البرية لغزة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين

«بحبك وحشتيني».. علي جمعة يكشف الحلال والحرام في العلاقة بين الشاب والفتاة

دعاء واحد قاله سيدنا النبي قبل أن يصلي.. ردده طول رمضان

رئيس الوزراء يكلف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب أمين المجلس الأعلى للآثار

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ