"التحلي بالأخلاق" ندوة لحماية الطفل بالأقصر.. صور

أعلنت نجوى إبراهيم، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد ندوة بمدرسة الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ بعنوان "التحلي بالأخلاق".

جاء لك تحت رعاية المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكي، مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الاقصر ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل.



حاضر في الندوة، فضيلة الشيخ حمدى زكى الواعظ بالأزهر الشريف والقس رويس عبدالملاك راعى الكنيسة الإنجيلية، وتأتى الندوة فى إطار خطة الوحدة لعقد عدة ندوات عن مبادرة (اطفالنا مستقبلنا) والتى اطلقتها الوحدة العامة بالمدارس بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالأقصر وممثلى الأزهر والكنيسة وإشراف رشا شعبان مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالأقصر وتناولت الندوة نبذ العنف والتنمر والتعريف بخط النجدة 16000.

حضر الندوة امير بخيت مدير المدرسة وكاترين شوقي الاخصائية الاجتماعية بالمدرسة ورشدي صبحي مدير مكتب جمعية الصعيد بالاقصر ومريم يوسف ممثل مكتب جمعية الصعيد.

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