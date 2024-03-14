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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية: مراعاة البانوراما الجمالية أثناء تنفيذ مشروع السور القبلي بنادي أسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمجلس إدارة نادى أسوان الرياضي برئاسة المستشار الشافعي صالح ، وبحضور المحاسب حمادة صالح نائب الرئيس ، والمحاسب أبو الحسن الشاذلي أمين عام الصندوق ، وتناول اللقاء استعراض الإجراءات المتعلقة بنتائج المزاد العلني لمشروع استثمار السور القبلي لإقامة أنشطة متعددة تجارية وفندقية وطبية ورياضية .

وقد وجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية أن يتم مراعاة الاستغلال الأمثل لهذا الموقع الحيوى ، والالتزام بالاشتراطات البنائية وشروط السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة بما يمثل بدوره إضافة هامة لبانوراما وملحمة التطوير والتجميل التي تشهدها عروس المشاتي .

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وأكد المحافظ على أن تنفيذ هذا المشروع المتميز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى سيساهم فى تحقيق عوائد إيجابية متعددة وخلق موارد مالية ذاتية تعمل على زيادة وتيرة العمل داخل نادى أسوان الرياضى ، فضلاً عن تأسيس فرع النادى بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 45 فدانا بما يسهم فى قيام النادي بدوره الرياضي والشبابي والاجتماعي والترفيهي على الوجه الأكمل.

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