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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد محاولة سرقة كابلات الكهرباء... محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح محطة فطيرة

محطة فطيرة بأسوان
محطة فطيرة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لإنهاء أعمال الصيانة ، وإعادة تركيب كابلات الكهرباء المغذية لمحطة فطيرة وذلك بعد تعرضها لمحاولة سرقة  الكابلات فجر اليوم مما أدى إلى توقف المحطة بشكل مؤقت وإنقطاع مياه الشرب عن قرى مركز ومدينة نصر النوبة بالكامل .

وكلف أشرف عطية المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع كهرباء أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتقديم كافة الإمكانيات لإنهاء أعمال الإصلاح والصيانة ، مع توزيع سيارات وفناطيس مياه الشرب على القرى والمناطق السكنية لتلبية إحتياجات المواطنين منها ، لحين عودة ضخ المياه بشكل منتظم .

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محطة فطيرة

محطة فطيرة بأسوان

ومن جانبه صرح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه جارى تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمحطة فطيرة لإعادة تشغيل المياه بكامل طاقتها خلال ساعات بعد تدخل الفرق الفنية التابعة للشركة .

ولفت إلى أن محطة مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو تشهد حالياً أكبر مشروع يشمل إعادة تأهيل المحطة القديمة ، بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة لرفع طاقتها من 35 ألف م3/يوم إلى 70 ألف م3/يوم ، بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 400 مليون جنيه .

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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