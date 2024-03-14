تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الخميس الموافق 14/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وست وثلاثون دقيقة ( 04:36 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الخميس الموافق 14/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

أذان الفجر

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:36 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:58 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:10 مساءً.