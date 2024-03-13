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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في أسوان

أذان المغرب فى أسوان
أذان المغرب فى أسوان

في ثالث أيام شهر رمضان المعظم يتساءل الكثيرون عن موعد أذان المغرب ، لما يسبقه من تجهيزات متنوعة وعديدة ، لإفطار أول يوم من الصيام في الشهر الفضيل.

وعن موعد أذان المغرب في محافظة أسوان في ثاني أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان اليوم الأربعاء الموافق 13/3/2024 فى تمام الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة (  05:57 م ) ، لينتهي صوم ثالث أيام رمضان ويفطر الصائمون ، وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات والسهرات الرمضانية. 

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مواقيت الصلاة

وعن مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الأربعاء الموافق 13/3/2024،حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:37 صباحاً .

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:59 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:10 مساءً.

 

 

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