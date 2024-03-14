الصداع الشديد في الصيام .. كيف تحمي نفسك منه

يعد الصداع أثناء فترة الصيام من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار فى شهر رمضان ويمكن منع حدوثه من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة.



ووفقا لما جاء فى موقع migrainebuddy نرصد لكم طرق الوقاية من الصداع أثناء الصيام وكيفية التخلص منه:

حافظ على رطوبة جسمك: تأكد من تناول كمية كافية من السوائل خلال فترات عدم الصيام للحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة.



التكيف التدريجي: إذا كنت جديدًا في الصيام، ففكر في تخفيفه تدريجيًا للسماح لجسمك بالتكيف وتقليل احتمالية الإصابة بالصداع أثناء الصيام.



النظام الغذائي المتوازن: عند الإفطار، اختر وجبة متوازنة تشمل الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية والكثير من الفواكه والخضروات لتثبيت مستويات السكر في الدم.



إدارة الإجهاد: دمج تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل،تمارين التنفس العميق أو ممارسة نشاط بدني لطيف للتحكم في مستويات التوتر أثناء الصيام.



تطبيق الكمادات الباردة أو الدافئة: يمكن أن يساعد تطبيق الكمادات الباردة أو الدافئة على منطقة الرأس أو الرقبة على تهدئة آلام الصداع.



مسكنات الألم: إذا لزم الأمر، فكر في تناول مسكنات الألم دون وصفة طبية وأدوية الصداع النصفي وذلك باتباع الجرعة الموصى بها.