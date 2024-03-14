حسام موافي: المخ من أكثر الأجهزة إستهلاكا للجلوكوز في جسم الإنسان

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن المخ أكثر الأجهزة في جسم الإنسان إستهلاكا للجلوكوز ولا يمكن أن يعمل بدون الجلوكوز، مشيرا إلى أن الإنسان يمكن أن يدخل في غيبوبة لو نقصت نسبة الجلوكوز.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإنسان يمكن أن يتعرض لمشاكل في جذع المخ، ويتعرض حينها للدخول للعناية المركزة، وحدوث مضاعفات خطيرة.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن أي مريض سكر، نعمل على توعيته بإخطار نقص الجلوكوز والأنسولين في الجسم.