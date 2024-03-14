مؤلف يحيى وكنوز: نقدم معلومات عن تاريخنا بطريقة جذابة ومسلية للأطفال

كشف السيناريست محمد عدلي مؤلف مسلسل " يحيى وكنوز"، تفاصيل ومعلومات عن فكرة المسلسل الذي يتم عرضه في شهر رمضان الكريم .

وقال محمد عدلي في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" يحيى وكنوز له طبيعة خاصة لأنه موجه للأطفال"، مضيفا:" الأطفال أصبحوا عصريين وأكثر نشاطا على السوشيال ميديا".

وتابع محمد عدلي :" كان أمامنا تحدي لتقديم عمل درامي يرضي الطفل وقررنا نقدم عمل أنميشن مصري جذاب للطفل ".

واكمل محمد علدي :" نتحدث في مسلسل يحيى وكنوز عن التاريخ المصري القديم ونقدم معلومات تاريخية عن تاريخ مصر بشكل مبسط للأطفال".

ولفت محمد عدلي:" تحدثنا عن التاريخ المصري القديم مع تواجد دراما مسلية وجذابة للطفل ".