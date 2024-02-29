يحيى وكنوز ونورة.. ما هى الفوائد النفسية لمشاهدة الأطفال مسلسلات الكرتون الهادفة

كشفت منصة Watch it الرقمية عن بوسترات الجزء الثالث من مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز ، المقرر عرضه فى شهر رمضان على قناة DMC.

ويعرض مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز على قناة دى إم سى، وهو الجزء الثالث من العمل، والذى استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى الأعوام السابقة، وأصبح له جمهوره ليس فقط من الأطفال وإنما من الكبار أيضا، ومن المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، الذى يناقش قضية تعريف الطفل بهويته المصرية الفرعونية وتمسكه بتاريخه.

يقضي الأطفال حوالي 6 ساعات يوميًا في مشاهدة التلفاز خلف أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، وعندما يكونون صغارًا جدًا، تكون الرسوم المتحركة هي المصدر الوحيد للترفيه بالنسبة لهم.

قد يضع الآباء أطفالهم خلف الشاشة لأخذ قسط من الراحة أو إنهاء مهمة ما. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت مشاهدة التلفزيون أنها طريقة رائعة لحث الأطفال على إنهاء وجباتهم، في بعض الأحيان، يجلسون بسعادة مع أطفالهم الصغار ويشاهدون برامجهم المفضلة معهم.

وبغض النظر عن الترفيه، يبدو أن الرسوم المتحركة للمشاهدين أكثر من الصور المتحركة. إنها وسيلة لا حدود لها للخيال، فكيف يمكن أن تفيد الأطفال ؟

كشف موقع dreamfarmstudios عن فوائد الرسوم المتحركة للأطفال والتى تشمل ما يلي :



فوائد الرسوم المتحركة للأطفال

قبل أن نذكر فوائد الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة، دعونا نضع في اعتبارنا، أولاً وقبل كل شيء، أن الأسرة هي التي تشكل نفسية الطفل، ويأتي التأثير المعرفي والتربوي والنفسي للمدرسة في المرتبة الثانية ، تساهم البيئة والوضع الاقتصادي أيضًا في كيفية تطور عقل الطفل وعقليته، ثم يأتي بعد ذلك التلفزيون والشاشات الأخرى التي تحتوي على دفقات من الضوء، وتغيرات سريعة في الألوان، وحركات.

إن مشاهدة الرسوم المتحركة تلهم الأطفال للرقص والتحدث بلغة خيالية جديدة لا يعرفها أحد سواهم. وقد وجد أن الرسوم المتحركة تؤثر على 78% من الأطفال ، كما أن أكثر من نصفهم يغيرون سلوكهم ولغتهم بعد مشاهدة الرسوم المتحركة.

سوف يدونون الملاحظات ويتعلمون ما يجب فعله من الرسوم الكاريكاتورية؛ إذا كان الكارتون يعلم أشياء جيدة مثل كيف تكون لطيفًا مع الآخرين، أو تحب نفسك، أو تهتم بالرياضة، أو تهدف إلى تحقيق أهداف عالية وتؤمن بأحلامك، أو حتى النظافة الشخصية أو كيفية ربط الحبل، فهذا يعني أنهم يتعلمون أشياء جيدة.

علاوة على ذلك، يراقب الناس الشخصيات عن كثب ويمكن أن يشكلوا تحيزات حول الشخصيات الموجودة في أفلام الحركة أو المسلسلات. لكن الرسوم الكاريكاتورية تصنع موضوعًا حزينًا أو عنيفًا يحتاج الأطفال إلى تعلمه في وقت ما أو آخر بشكل أقل ترويعًا لأن الرسوم المتحركة، بشكل عام، يمكن أن تخفف من هذا التأثير لأن الشخصيات المتحركة تميل إلى جعلنا نشعر وكأننا مثلهم.

فيما يلي بعض الفوائد الأخرى للرسوم المتحركة للأطفال

1. تعلم السبق

يتعلم الأطفال الأصغر سنًا أصواتًا وأشكالًا ولغات وألوانًا جديدة بمساعدة الرسوم المتحركة. وهذا يفيد بشكل إيجابي قدراتهم المعرفية.

باعتباري مدرسًا للغة لأكثر من 10 سنوات، لا أستطيع التفكير في طريقة أفضل من Cartoon Network. كان الطلاب الذين شاهدوا هذه القناة يتمتعون بمستوى أعلى في اللغة الإنجليزية من غيرهم. ولهذا أقول، يجب أن تكون الرسوم المتحركة عنصرًا أساسيًا في كل فصل دراسي.



2. نمو الدماغ

إن مشاهدة الرسوم المتحركة توقظ الجانب الفني لدى الأطفال وتدفعهم نحو التفكير التحليلي وحل المشكلات. لأن القصص لديها القدرة على جعل سياق المشاكل أكثر أهمية للمتعلمين.

تمامًا مثل حركات الحياة الواقعية، تعلم الرسوم المتحركة الأطفال أن الوقت موجود وأن الحياة عبارة عن سلسلة من التحولات. إنه يذكرهم بأن الفيزياء لها تأثير على الوزن والاتجاه في الكون.



3. تحسين الثقة بالنفس

ينغمس الأطفال في العوالم التي تصورها الرسوم المتحركة. نظرًا لأن معظم العروض تظهر أبطالًا أبطالًا، فإن أدمغة الأطفال مدمجة في كيفية العثور دائمًا على طريقة للتغلب على العقبات، خذ دوري ، فمثلا؛ إنها سمكة زرقاء يمكنها تذكر الأشياء لمدة تصل إلى 30 ثانية فقط. ومع ذلك، فإن تصميمها المطلق على "مواصلة السباحة"، وإيجابيتها، وتفاؤلها، وطريقتها السحرية و"المختلفة" لرؤية العالم، واستعدادها لمساعدة الآخرين، هو شيء يمكن لجميع الأطفال، وخاصة ذوي الإعاقة، التعلم منه والاستمرار في المضي قدمًا. في الحياة.

4. دروس الحياة



لقد مررنا بالكثير من الصعود والهبوط كبالغين، وفكرة أن أفلام الرسوم المتحركة "تعلمنا" دروسًا جديدة في الحياة قد تبدو غير محتملة إلى حد ما، ولكننا ننسى أتفه الأمور.

5. تحفيز الطلاب

مع استجابة 40 بالمائة من الأشخاص بشكل أفضل للمعلومات المرئية عبر النصوص والرسوم البيانية والألواح البيضاء، يمكن تسهيل التعلم للطلاب، وبالتالي تحفيزهم على تعلم المزيد. أنها توفر جولة إرشادية وتبقي المتعلمين مثبتين طوال الفيديو. يحب المتعلمون الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء، لأنها بالنسبة لهم تشبه قيام المعلم بالشرح والكتابة على السبورة في الوقت الفعلي.

علاوة على ذلك، يمكن تسليط الضوء على بعض النقاط بالموسيقى والمؤثرات الصوتية والحركة، وهو أمر لا يمكن القيام به من خلال نص عادي.



6. قدوة

غالبًا ما تتميز الرسوم الكاريكاتورية بشخصيات تجسد القيم الإيجابية، مثل اللطف والصدق والاحترام، يمكن أن تكون هذه الشخصيات قدوة للأطفال وتلهمهم لتبني قيم مماثلة في حياتهم الخاصة.