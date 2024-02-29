بوتين: الشعب الروسي يدعم الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الشعب الروسي دعم الحرب في أوكرانيا ، خلال كلمته في خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية.

وأضاف بوتين، أن دول الغرب تحاول إضعاف موسكو من الداخل وحساباتهم بشأن ذلك خاطئة.

وأوضح بوتين ، أنه لن يسمح لأي دولة بالتدخل في شؤون موسكو الداخلية وردع تطور روسيا.



ولفت بوتين ، إلى أن الدعم الشعبي هو عنوان نصر في الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفاً أن الأنباء عن نشرهم أسلحة نووية هي تسريبات مزيفة وخطابات للاستخدام الداخلي.

وأكد بوتين، على تعزيزه جهوزيته العسكرية ونقوم بتصنيع صواريخ وأنظمة عسكرية حديثة، مؤكداً أن القوات المسلحة الروسية نمت بشكل كبير ويتم العمل على إجراء مزيد من الإصلاحات .