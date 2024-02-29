القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية يستقبل الإداريين الجدد

في أول يوم بعد توليهم منصبهم..

استقبل الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، الإداريين الجدد بعد صدور قرار التعاقد معهم فى الوظائف التى أعلنتها الجامعة مؤخرا.

جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة.

ونقل الدكتور جمال سوسه تهنئة الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء إلى الاداريين الجدد، مؤكدا حرص مجلس الأمناء على استكمال الهياكل الإدارية بالجامعة، وأن تكون جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة من خلال الإعلان.

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أنه تشكيل لجنة لتقييم واختيار المتقدمين لشغل وظائف الإداريين التى تم الإعلان عنها وعمل المقابلات الشخصية اللازمة لكل متقدم واختيار الأكفأ والأنسب منهم بكل شفافية ، مؤكدا أنه بلغ اجمالى أعداد المتقدمين للوظائف 5353 متقدما ، وتم مقابلة 898 متقدم ممن تنطبق عليه شروط الاعلان ، واختيار 50 إدارى في الوظائف الإدارية المختلفة.

وحرص الإداريين الجدد على إلتقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة مُعربين عن سعادتهم بهذا التكليف واعدين بالعمل على رفع شأن الجامعة ومصلحة الطلاب.

الجدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية قد أعلنت عن تلقي طلبات الراغبين في التعاقد مع مع إداريين وفنيين فى مختلف التخصصات ، وذلك فى إطار خطة الجامعة لاستكمال الهياكل الإدارية.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وتقام جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.