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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي عيد: الشركة "المتحدة" بذلت جهودا كثيرة لضمان نجاح "يحيى وكنوز"

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

قال رامي عيد، المشرف العام على مسلسل " يحيى وكنوز"، إن المسلسل كان مخاطرة كبيرة بالنسبة له، معلقا "شعرت بالسعادة بسبب إقبال الجمهور على المسلسل".

وأكد رامي عيد، خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت الكثير من الجهود حتى يخرج هذا العمل بتلك الصورة الناجحة.

وتابع "يحيى وكنوز مشروع قومي كبير، وذلك لأن هذا المسلسل يخاطب جميع الفئات، وحلقات هذا المسلسل دسمة مليئة بالمعلومات".

من جانبه، أشار محمد عدلى مؤلف يحيى وكنوز، في تصريحات له، إلى أن النسخة الثالثة من المسلسل نقلة جديدة على مستوى الرسوم والدراما ومغامرة محسوبة للشركة المتحدة.

وتابع: توصلنا إلى الحفاظ على الهوية، وأن مصر دولة ليست بالعادية، كما نعمل على مواجهة أى شخص يحاول تزييف التاريخ، ودخلنا عصور مختلفة ما بين المصرى القديم واليونانى القديم والتاريخ الإسلامى على أرض مصر.
 

مسلسل يحيي وكنوز الشركة المتحدة حمد عدلى التاريخ الإسلامي المعلومات

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