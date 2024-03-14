سلوك غير رياضي.. تغريم مهاجم قطر بسبب واقعة أثارت الجدل في الدوري

بعد واقعة أثارت الغضب، عوقب المعز علي، مهاجم فريق الدحيل ومنتخب قطر، بدفع ألف يورو ثمن شاشة خاصة بنظام حكم الفيديو المساعد، بجانب إيقافه مباراة واحدة بسبب سلوكه خلال الخسارة 2 - 1 أمام الوكرة في دوري نجوم قطر لكرة القدم، الأحد الماضي.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، في بيان، اليوم الخميس، أن لجنة الانضباط عاقبت المعز البالغ من العمر 27 عاماً بسبب «السلوك غير الرياضي» بالإيقاف مباراة وتغريمه عشرة آلاف ريال قطري (2747 دولاراً).

وأضاف الاتحاد أن الهداف التاريخي لمنتخب قطر والذي ساهم في الفوز بكأس آسيا مرتين متتاليتين سيدفع تعويضاً بقيمة ألف يورو «ثمن شراء شاشة الفيديو التي كسرها بحسب تقرير الشركة المسؤولة عن التقنية».

ويمر الدحيل بموسم سيئ بعد تتويجه بلقب الدوري في العام الماضي، رغم ضم فيليب كوتينيو لاعب برشلونة وليفربول السابق؛ إذ يحتل المركز السابع حالياً بين 12 فريقاً بالمسابقة.

وحقق الفريق، الذي يقوده كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان السابق، خمسة انتصارات فقط في 16 مباراة، وسجل المعز خمسة أهداف بالمسابقة