وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من الخطط الإمبراطورية لبوتين

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، إنه لا يجوز لأوروبا أن تتجاهل خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمبراطورية، ويتعين عليها أن تمنعه بكل حزم من تحقيق الغلبة في أوكرانيا.

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا خلال لقاء مشترك مع نظيرها النرويجي إسبن بارث إيدي أن: "خطط بوتين الإمبريالية تمتد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا وإذا لم يوقفه الأوكرانيون في شرق بلادهم، فإن الحرب ستكون على عتبة بابنا مباشرة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارة إلى ضرررة منع ذلك من خلال الجهود المشتركة، وبالتالي من خلال زيادة المساعدات لأوكرانيا، التي، تحمي السلام في بولندا ورومانيا ودول البلطيق وفنلندا، فضلا عن النرويج - وهي الدول التي لها حدود مباشرة مع روسيا. أو أوكرانيا.

وأكدت بيربوك: "في وقت من الأوقات، لم نأخذ مخاوف هذه الدول بشأن روسيا على محمل الجد، ولا يمكننا تحمل ذلك مرة أخرى".

وناقشت الوزيرة الألمانية مع نظيرها النرويجي كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا "حتى لا يصبح هذا الكابوس أسوأ" وبحسب بيربوك، فإن الدولتين معًا ستدعمان أوكرانيا بالذخيرة التي تحتاجها كثيرًا وتقومان حاليًا بإعداد "ملايين اليورو" لشراء الذخيرة، بما في ذلك في إطار المبادرة التشيكية.