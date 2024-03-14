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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقليوبية

متهمين
متهمين

تمكنت مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية من كشف غموض سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان يستقلان مركبة توك توك وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تداول على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية .
وتمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وهما عاطلان يستقلان توك توك ، وبحوزتهما 6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطى وإعترفا بإرتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واحيلا للنيابة فامرت بحبسهما وتولت التحقيق.

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