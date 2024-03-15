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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة السوبر الأوروبي.. محكمة مدريد تستمع للدعاوى وتحقق في الواقعة

السوبر الاوروبي
السوبر الاوروبي

استمع قاض بمحكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، لمرافعات مؤيدة ورافضة لدوري السوبر الأوروبي الخميس، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من حكم محكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت أن الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) تصرفا بشكل غير قانوني من خلال منعهما لإقامة البطولة المنفصلة.

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ووفقا لوكالة «الأنباء الألمانية»، طلبت محكمة مدريد من الاتحاد الأوروبي توضيح ما إذا كان الاتحادان الأوروبي والدولي قد خالفا القانون الأوروبي من خلال الاستحواذ على السوق.

واستمع القاضي الإسباني للمرافعات الجديدة من جميع الأطراف المؤيدة والرافضة للبطولة، ومن المتوقع النطق بالحكم خلال أسابيع.

ومن بين الحاضرين في محكمة مدريد، اليوم الخميس، محامون من دوري السوبر و(يويفا) وشركة «إيه 22 سبورتس مانجمنت»، وهي الشركة التي تتخذ من مدريد مقرا لها وترغب في الترويج للبطولة.

ولم يحضر ممثلون لريال مدريد وبرشلونة، وهما الناديان الوحيدان المتبقيان في ذلك المشروع الذي أُنشئ في عام 2021، قبل أن ينهار سريعا بسبب معارضة الجماهير له عبر أوروبا.

وخسر المروجون للبطولة معركة قانونية جديدة الأربعاء الماضي، حينما ذكر مكتب الملكية الفكرية في أوروبا أنه لا يمكن إقامة البطولة تحت مسمى «دوري السوبر» لأن ذلك يتعارض مع الاسم المسجل باسم بطولة الدوري في الدنمارك.

مدريد السوبر الأوروبي

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