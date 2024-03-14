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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عفت نصار: الأهلي لا يقدم كورة وبيكسب بالحظ.. فيديو

عفت نصار
عفت نصار

سخر عفت نصار، علاب الزمالك ومنتخب مصر السابق، من عدد بطولات النادي الأهلي الكثيرة، في ظل الأداء السيء الذي يقدم الفريق الأول على مدار تاريخه، على حد قوله.

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وأضاف عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: الأهلي كده كده بياخد بطولات لكن إمتى قدم كورة، ولك أن تتخيل إن نسب استحواذ الفرق المنافسة له في بطولة إفريقيا أكبر منه وبيقدموا كرة أفضل من الأهلي ولكن المارد الأحمر بيكسب بالحظ، لافتا إلى أن الكرة المصرية تشهد حالة من التدهور والرجعية ولغة المصالح دمرتها.

 

وفتح عفت نصار، النار على معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لافتا إلى أنه لا يملك أدوات وفنيات المدير الفني فتاريخه الفني على مدار 18 عاما كان مساعدا للمدير الفني ولا اعتقد أنه مدير فني صاحب رأي لأن الشخصية أهم ميزة في أي مدرب.
 

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