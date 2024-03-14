عفت نصار يكشف سر ابتعاده عن التدريب: مليش في التدليس

كشف عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أسباب ابتعاده عن التدريب، قائلا: عملت مدربا في الممتاز (ب) لمدة 12 عاما وحصلت على أفضل مدرب لمدة 9 مواسم، ولم أعمل في الدوري الممتاز لخلافاتي مع شخصين كبيرين حارباني بشكل غير عادي".

وأضاف نصار، خلال مشاركته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: أنا من أفضل المدربين الموجودين حاليا بخبراتي وبشهاداتي وكل شيء نصيب، وكل الأندية التي توليت تدريبها تركت بصمة بها، مضيفا: "مشكلتني إني مليش في التدليس ولا العقود اللي تحت".

وتابع: تلقيت العديد من العروض لتدريب عدد من الأندية في الخليج ولكنني رفضت مغادرة البلاد والابتعاد عن أسرتي، مضيفا: "الغربة بتاكل العمر كله ومعنديش مشكلة أعيش وسط أبنائي بأقل الإمكانيات ولكن هكون سعيد".

