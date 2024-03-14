بسبب ابنه| عفت نصار يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

دخل عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء على الهواء حينما عرضت صورة نجله نور، موضحا أنه تخرج مع جامعة عين شمس وأصيب بجلطات في المخ والحمد الله حالته الصحية الآن تتحسن وربنا يبعد عنه العين معقبا: "ده البيبي بتاعي".

وأضاف عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تلقى العديد من العروض للتدريب عدد من الأندية في الخليج ولكنه رفض مغادرة البلاد والابتعاد عن أسرته، قائلا: "الغربة بتاكل العمر كله ومعندش مشكلة أعيش وسط أبنائي بأقل الإمكانيات ولكن هكون سعيد".

واسترجع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أهم الذكريات السعيدة في حياته الشخصية، موضحا أن ذكريات طفولته مع والدته تدخل السرور والبهجة على قلبه، معقبا: أمي الله يرحمها دعمتني ووقفت بجانبي وضهري على طول ونتقابل في الجنة إن شاء الله".