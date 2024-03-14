عفت نصار: اشتغلت صبي نجار وأنا عندي 8 سنوات.. فيديو

قال عفت نصار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الدته شيء كبير جدا بالنسبة له ولعبت دورا كبيرا في حياته، وفقدانها كان صعبا للغاية، لأن حنان الأم وطبيبتها هي أشياء لا يمكن أن تعوض وكانت دائما تطالبني بالمحافظة على الصلاة في المسجد.

وأضاف عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "والدي توفى وأنا عمري عامين، ووالدتي تزوجت ابن عمها وعشت حياة قاسية معه وظلمني كثيرا، واشتغلت وأنا عمري 8 سنوات صبي نجار".

تابع عفت نصار: ذكريات طفولتي مع والدتي تدخل السرور والبهجة على قلبي.. أمي الله يرحمها دعمتني ووقفت بجانبي وضهري على طول ونتقابل في الجنة إن شاء الله".