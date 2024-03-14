عفت نصار: الزمالك رفض احترافي في ريد ستار الصربي.. فيديو

قال عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه تلقى عرضا للاحتراف في نادي ريد ستار وكان حاصلا على بطولة أوروبا، ولكن الزمالك رفض وتحجج لهم بأنني ممنوع من السفر بسبب أداء الخدمة العسكرية، رغم موافقتهم على احتراف حازم إمام بقيمة أقل من العرض الذي تلقيته.

وكشف عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن أسباب ابتعاده عن التدريب، قائلا: عملت مدربا في الممتاز (ب) لمدة 12 عاما وحصلت على أفضل مدرب لمدة 9 مواسم، ولم أعمل في الدوري الممتاز لخلافاتي مع شخصين كبار جدا في البلد حاربوني بشكل غير عادي".

تابع، أنا من أفضل المدربين الموجودين حاليا بخبراتي وبشهاداتي وكل شيء نصيب، وكل الأندية التي توليت تدريبها تركت بصمة بها مضيفا: "مشكلتني إني مليش في التدليس ولا العقود اللي تحت".

