عفت نصار: شخصيتان كبار جدا في البلد حاربوني وقعدوني في البيت.. فيديو

كشف عفت نصار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمامه إلى نادي الزمالك، لافتا إلى أن عمره كان لا يسمح بالانضمام إلى أن فريق الناشئين لأن أصغر فرقة كانت أعمارهم 11 عاما، بينما كان يخطو في عامي الـ 14 ولكن الكابتن أحمد الشرقاوي سمح له بالانضمام للفريق الكبير.

وأضاف عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "واسطتي كانت ربنا سبحانه وتعالى، وخضت أول مباراة مع الفريق الأول في موسم 86 بدعم من الكابتن فكري صالح الذي رشحني للعب وتألقت وأحرزت هدفا في منتخب السويس".

وتابع عفت نصار: عملت مدربا في الممتاز (ب) لمدة 12 عاما وحصلت على أفضل مدرب لمدة 9 مواسم، ولم أعمل في الدوري الممتاز لخلافاتي مع شخصين كبار جدا في البلد حاربوني بشكل غير عادي، ولكن أنا من أفضل المدربين الموجودين حاليا بخبراتي وبشهاداتي وكل شيء نصيب، وكل الأندية التي توليت تدريبها تركت بصمة بها مضيفا: "مشكلتني إني مليش في التدليس ولا العقود اللي تحت".

