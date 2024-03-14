أستاذ بجامعة الأزهر: النبي بكى عند سماع القرآن خوفا على أمته يوم العرض

قال الدكتور مجدي عبد الغفار، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن سلطان الكريم بلغ مبلغًا عظيما في زلزلة النفوس وتحريك القلوب وتهييج الدموع، يدرك ذلك كل من عاش القرآن بكل جوارحه، وهذا الأمر يظهر جليا فيما جاء عن نبينا محمد ﷺ كما جاء في الصحيحين عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه قال: قالَ لي النَّبيُّ ﷺ: اقْرَأْ عَلَيَّ، قُلتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قالَ: فإنِّي أُحِبُّ أنْ أسْمَعَهُ مِن غَيرِي، فَقَرَأْتُ عليه سُورَةَ النِّسَاءِ، حتَّى بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: 41]، قالَ: أمْسِكْ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

النبي بكى عند سماع القرآن خشية لله وخوفًا على أمته يوم العرض

وأضاف خلال درس التراويح بالجامع الأزهر اليوم الخميس، أن النبي ﷺ يشتهي أن يسمع القرآن من غيره، فعلينا أن نشتهي ما اشتهاه رسولنا الكريم، لا أن نرى ما نراه اليوم ممن يشتهون الشاشات ويقلبون في القنوات ومن يملأ النظر في الأوقات إلى العورات، ونحن في شهر الآيات، شهر القرآن الكريم.

داعيًا إلى السير من مناهج سارها الناس على اعوجاج إلى منهاج الحبيب المصطفى الذي الذي أقام أمة، وقد بكى ﷺ وهو يسمع القرآن وقال لابن مسعود: حسبك، وهذا إنما لخشيته ﷺ فهو أعلم الناس وأتقاهم وأخشاهم لله، ورقة قلبه ﷺ عند سماع الآيات التي حركت هذه النفوس، وخوفه ﷺ على أمته يوم أن تعرض أعمالها.