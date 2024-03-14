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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شهر الطاعات.. موضوع خطبة أول جمعة في رمضان من الجامع الأزهر

خطبة أول جمعة في
خطبة أول جمعة في رمضان من الجامع الأزهر

حددت وزارة الأوقاف، موضوع “رمضان شهر الطاعات”، عنوانا لـ أول جمعة في رمضان 2024، وينقلها التليفزيون من الجامع الأزهر، والتي يؤديها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

افتتاحات أول جمعة في رمضان 

كما أعلنت الأوقاف، أنه سيتم افتتاح مسجد الرحمة - قرية شنو - كفر الشيخ الأربعاء القادم 13/3/2024م.

كما يتم افتتاح ( 61 ) مسجدًا في أول جمعة في رمضان 15/3/2024م ،منها ( 44 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 17 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أوضحت، وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 795 ) مسجدًا منها( 628 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 167 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15 / 3 / 2024م عدد ( 11817) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (845) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. مسجد السلام - نجع عمار - دير مواس 
2. مسجد التوبة - النحال - بني عبيد - أبو قرقاص 
3. مسجد المغفرة - الفواخر - منشية الدهب - المنيا
4. مسجد الرحمة القبلي - ع مؤنس - زاوية برمشا - مركز العدوة
5. مسجد الزراعيين - بني مزار
6. مسجد الرحمة الشرقي - عزبة مجلي خليل - طوخ
7. مسجد المؤمن - تقسيم شادي - بندر المنيا
8. مسجد المهدي - عزبة صميدة يونس
9. مسجد الرحمن القبلي - طوة - مركز المنيا
10. مسجد التوحيد - زاوية حاتم - أبو قرقاص
11. مسجد عباد الرحمن - منشية زعفرانة - أبو قرقاص 

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مديرية أوقاف كفر الشيخ
12. مسجد حي العرب - الرياض
مديرية أوقاف سوهاج
13. مسجد الرحمن الرحيم - السمطا– البلينا
مديرية أوقاف الأقصر
14. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المهيدات –العديسات قبلي - الطود
مديرية أوقاف قنا
15. مسجد آل محمود - تيجة– أبو تشت
16. مسجد محمد رشاد –الحبيلات الغربية - أبو تشت
مديرية أوقاف الفيوم
17. مسجد يأدم غالب - إطسا
18. مسجد الدعوة الحميدية - إطسا
19. مسجد أبو النور - طامية 
مديرية أوقاف بني سويف
20. مسجد الرحمن - عزبة الحبايشة– مناشي أبو صير الملق –الواسطى
21. مسجد الشيخ عبد القادر - بندر سمسطا
22. مسجد أبو ناقة - عزبة أولاد عيد - صفط راشين - ببا
مديرية أوقاف أسوان
23. مسجد الدكتورة مايسة القماح - قريةالبصالي– مركز كوم أمبو
24. مسجد التوبة - قرية الخور بحري - مركز كوم أمبو 
مديرية أوقاف مطروح
25. مسجد عبد السلام حماد - الخروبة - مطروح
مديرية أوقاف الشرقية
26. مسجد البساينة - م رضوان - أبو كبير 
27. مسجد التوبة - عزبة عطية - غزالة - الزقازيق
مديرية أوقاف أسيوط
28. مسجد أولاد عبد الهادي - عواجة - ديروط
29. مسجد الهدى - خارفة - ديروط
30. مسجد عمر بن الخطاب - القوصية 
مديرية أوقاف البحيرة
31. مسجد الرحمن - قرية سعيد عقاب - دسونس - مركز أبو حمص 
32. مسجد السكران - قرية النشو البحري –بولين - مركز كفر الدوار
33. مسجد الزياتين - قرية كوم عزيزة - مركز أبو حمص
34. مسجد أنصاف - قرية محلة كيل - مركز أبو حمص
35. مسجد شميس - قرية بولين- مركز كفر الدوار 
36. مسجد أنوار الكريم - قرية العلايا - مركز إيتاي البارود
37. مسجد الرحمة - قرية أبو عصايتين - المنشية الجديدة - مركز الدلنجات 
38. مسجد 4/5 أبيس - قرية كوم أشو - مركز كفر الدوار
39. مسجد الطويلة - قرية الإبراهيمية - مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف الجيزة
40. مسجد الوالدين - 800 فدان - 6 أكتوبر
41. مسجد الحليم - أفق جاردنز - أكتوبر
42. المسجد الغربي - قرية بني سلامة - منشأة القناطر 
مديرية أوقاف القليوبية
43. مسجد الصفا والمروة - الحي الرابع - مدينة العبور
44. مسجد الرضوان - المنشأة الصغرى - كفر شكر
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد العسقلاني - طنسا - ببا
مديرية أوقاف الوادي الجديد
2. مسجد بئر 12 - قرية غرب الموهوب - مركز الداخلة
مديرية أوقاف الجيزة
3. مسجد الغنيمية - منيل السلطان - أطفيح
مديرية أوقاف الدقهلية
4. مسجد الكريم العيسوي - طماي الزهايرة - مركز السنبلاوين 
5. المسجد الكبير ( البحر )- ميت ضافر - مركز دكرنس
6. مسجد النور - عزبة معوض البحرية - مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف البحيرة
7. مسجد منشأة الصيرفي ( السريع ) - مركز إيتاي البارود
8. مسجد عبد الله الحبشي - قرية الورثة - مركز دمنهور
مديرية أوقاف البحر الأحمر
9. مسجد التقوى - سفاجا
مديرية أوقاف المنيا
10. مسجد السرو الكبير - السرو 
مديرية أوقاف الفيوم
11. مسجد سعدة البحري - أبو السعود - مركز الفيوم
مديرية أوقاف الغربية
12. مسجد عزبة الأربعين - الشين - قطور
مديرية أوقاف قنا
13. مسجد الحاج صدقي - أبو مناع بحري - دشنا
14. مسجد أبو بكر الصديق - شارع 15 مايو - مدينة نجع حمادي 
مديرية أوقاف القليوبية
15. مسجد التوحيد - زاوية بلتان - برشوم - مركز طوخ
16. مسجد آل حلاوة - أجهور الكبرى - طوخ - برشوم
مديرية أوقاف الشرقية
17. مسجد الشهيد أحمد شحاته - الزهراء بردين

أول جمعة في رمضان وزارة الأوقاف رمضان شهر الطاعات الجامع الازهر افتتاحات أول جمعة في رمضان مديرية أوقاف المنيا مديرية أوقاف كفر الشيخ

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