بأربع قراءات.. الجامع الأزهر يتلألأ بتلاوة القرآن وحضور آلاف المصلين في التراويح

امتلأت أروقة وصحن الجامع الأزهر بآلاف المصلين اليوم الخميس في الليلة الخامسة من ليالي شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر، مع حضور كبير للطلاب الوافدين من مختلف عواصم العالم، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد ‏المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع ‏الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة آل عمران برواية ‏حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتي آل عمران برواية ابن جمَّاز عن أبي جعفر المدني، ورواية خلاد عن حمزة الكوفي، ورواية روح عن يعقوب الحضرمي.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر الدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالأزهر الشريف، والدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدكتور حمادة خطاب، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية. ويؤم المصلين في صلاة فجر الجمعة الشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة التابع بشبرا.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏