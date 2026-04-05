600 مليون جنيه للمنتخبات.. الدرندلي: تحويل مشروع الهدف إلى مركز عالمي

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس مهمة تخص منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب عدد من الملفات الإدارية والمالية داخل الاتحاد.

دعم كامل لحسام حسن وثقة قبل مواجهة إسبانيا

وأكد الدرندلي أن اتحاد الكرة شجّع الجهاز الفني على خوض مواجهة منتخب إسبانيا، مشددًا على وجود ثقة مطلقة في قدرات حسام حسن، الذي وصفه بأنه “مدرب لا يخاف”، مشيرًا إلى أن المنتخب قدم مباراة قوية رغم اللعب بنقص عددي.

وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني أصروا على أداء مناسك العمرة قبل المباراة رغم ضيق الوقت، في خطوة تعكس الروح والإصرار داخل المعسكر.

دعم طبي واستعدادات ودية

وفي ملف الإصابات، أعلن الدرندلي تكفل الاتحاد بعلاج اللاعب إسلام عيسى في ألمانيا، على أن يرافقه الدكتور محمد أبو العلا.

كما أشار إلى أن يوم 29 مايو هو الموعد المبدئي لإقامة مباراة ودية للمنتخب في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة الإعداد للفترة المقبلة.

طموحات كبيرة في كأس العالم

وشدد نائب رئيس الاتحاد على وجود ثقة كبيرة في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتائج مميزة في كأس العالم، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد المشاركة، بل المنافسة بقوة.

وأضاف أن حسام حسن يواصل مفاجأة الجميع بقدرته على اكتشاف وصناعة لاعبين جدد داخل المنتخب.

تطوير “مشروع الهدف” وخطط طبية

وكشف الدرندلي عن توجه لعقد اجتماع مع محمد أبو العلا لتحويل “مشروع الهدف” إلى مركز عالمي للاستشفاء والتأهيل، مؤكدًا أنه يُعد مقرًا مثاليًا للمعسكرات، مع تخصيص قطاع كامل لمنتخب مصر.

دعم إداري ودور أبوريدة

وأشاد بدور هاني أبو ريدة، مؤكدًا أنه لا يتأخر في دعم الأندية والمنتخبات، كما تدخل مؤخرًا لحل أزمة جماهير الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، عبر تواصله مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي.

كما وصفه بأنه شخصية مؤثرة داخل الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ملفات داخلية واستقلال اللجان

وأكد الدرندلي أن اتحاد الكرة لا يتدخل في عمل اللجان، خاصة لجنة الانضباط، كما نفى طلب تأجيل حسم قضية الزمالك مع اللاعب زيزو.

وشدد على ضرورة قيام الزمالك بجدولة مستحقاته في القضايا الدولية لضمان المشاركة الأفريقية، مع التأكيد على تقديم الدعم وفق اللوائح.

أرقام مالية وخبرات إدارية

وكشف أن المنتخبات الوطنية تنفق نحو 600 مليون جنيه، بينما سدد الاتحاد 219 مليون جنيه ضرائب، مؤكدًا أن الاتحاد لا يتدخل في عقود اللاعبين بل يكتفي بالتصديق عليها.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن نجاح منتخب مصر ساهم في تخفيف الضغوط على الاتحاد، لافتًا إلى أن خبراته الإدارية تعود إلى عمله السابق في النادي الأهلي، مع احتمالية عودته للعمل داخله مستقبلًا، مشيدًا كذلك بأداء أوسكار رويز في تطوير منظومة التحكيم.