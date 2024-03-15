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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد شعبان عبد الرحيم .. تعرف على تفاصيل أيامه الأخيرة

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم

يوافق اليوم ، ذكرى ميلاد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1957، ورحل عن عالمنا في 3 ديسمبر عام 2019، عن عمر يناهز 62 عاما.

وتوفي شعبان عبد الرحيم، في مستشفى المعادي العسكري، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية ونقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة وتوفى بعدها.

وتساءل كثيرون عن سبب وفاة شعبان عبد الرحيم خاصة أنه لم يكن يعاني من مرض مميت خلال الفترة الأخيرة، باستثناء جلوسه على كرسي متحرك في حفله الغنائي الأخير بسبب كسر قدمه.

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كان يعاني شعبان عبدالرحيم عادة من ضيق في التنفس، وقد كاد أن يموت قبل أن ينقذه أبناؤه بالإسراع إلى المستشفى وحجزه في العناية المركزة عدة أيام.

كما عاني شعبان عبدالرحيم أيضا من مشاكل في القلب، لكنها لم تكن خطيرة، فضلا عن أنه لم يكن يعاني من وجود مشاكل في أعصاب قدمه، وكانت تظهر عليه خلال غنائه لفترات طويلة على المسرح.

وأكد مقربون من شعبان عبدالرحيم أنه لم يكن يعاني من أي أزمات صحية خطيرة، بل وعكة صحية، وضيق في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة، ولكن حالته تدهورت بشكل مفاجئ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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