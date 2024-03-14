مسلسل الصديقات الحلقة 4.. وائل يتعرض لسطو مسلح من لصوص

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الصديقات تعرض وائل لحادث سطو مسلح من جانب لصوص، ويتم سرقة سيارته وهاتفه المحمول، وأنقذته فتاة ما بيعرفها، قالتله اسمها فاطمة، ويطمئنه والده أن رقم هاتفها الذي تحدث منه معه، وسيتصل بها لكي يعزمها ويشكرها ويقدم لها هدية على إنقاذ حياة ابنه.



ويطالب أحمد من خطيبته الذهاب معه إلى شقته لمشاهدة ألوان الشقة استعدادًا للزواج منها، وبالفعل تذهب معه، وتسأله هذه شقة أم ورشة؟ لأنها لا تر أي دهان، ويطالبها بالذهاب لأعلى لأن الدّهان قما بطلاء الجدران من أعلى للأسفل.

مسلسل الصديقات :

تدور أحداث مسلسل الصديقات في إطار اجتماعي معاصر، حيث تتناول حكاية خمس صديقات فى منتصف العمر نشأن في نفس الحيّ وتخرجن من نفس الجامعة لكل منهم شخصيتها الخاصة وحياتها المستقلة، لكن الصداقة تبقى الرابط المتين الذي يجمعهن، ويتناول المسلسل قصص الحب والعلاقات الأسرية من منظور مختلف، مع التركيز على أهمية التواصل والتفاهم بين أفراد العائلة.

وتأتي شخصيات الخمس صديقات الأولى «رنا» طبيبة ناجحة تعاني من ضغوط العمل ومسؤولية تربية أطفالها، والثانية «لُجين» فنانة تشكيلية تواجه صعوبة في إثبات نفسها في عالم الفن، والثالثة «سلمى» وتعمل صحفية طموحة تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والرابعة «مَيّ» مهندسة معمارية تواجه التمييز في مجال عملها، والأخيرة «نور» ربة منزل تواجه صعوبة في التوفيق بين مسؤولياتها العائلية وطموحاتها الشخصية.



مسلسل الصديقات بطولة الفنانة سوزان نجم الدين، فايز قزق، نظلي الرواس، رنا شميس، إمارات رزق، عبد الفتاح المزين، صفاء سلطان، صباح الجزائري، صفاء سلطان وفايز قزق ،ترف التقي، روعة السعدي، تيسير إدريس، رامي أحمر، غادة بشور، وائل زيدان، فاتح سلمان، وسيم الشبلي، جودت البيك، سالي احمد، ايليانا سعد، زامل الزامل، من تأليف أحمد السيد وجودت البيك، إخراج محمد زهير رجب.