مسلسل المعلم الحلقة 4.. مصطفى شعبان يكشف لغز تجارة والده في المخدرات

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم، استمرار مصطفى شعبان في البحث عن لغز تجارة والده في المخدرات .

وبعد أن اعترف حمتو لمصطفى شعبان بتجارة والده في المخدرات، بدأ مصطفي شعبان في البحث عن الحقيقة .



وشهدت الحلقة القبض على حمتو، وتورط بشر في 2 مليون جنيه يجب أن يدفعهم وإلا سيتم حبسه .

وتنتهي الحلقة على معرفة مصطفى شعبان هلى تجارة والده في المخدرات .

قنوات عرض مسلسل المعلم :



قناة الحياة

دي إم سي

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.