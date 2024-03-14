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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 4.. مصطفى شعبان يكشف لغز تجارة والده في المخدرات

حمتو
حمتو

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم، استمرار مصطفى شعبان في البحث عن لغز تجارة والده في المخدرات .

وبعد أن اعترف حمتو لمصطفى شعبان بتجارة والده في المخدرات، بدأ مصطفي شعبان في البحث عن الحقيقة .


وشهدت الحلقة القبض على حمتو، وتورط بشر في 2 مليون جنيه يجب أن يدفعهم وإلا سيتم حبسه .

وتنتهي الحلقة على معرفة مصطفى شعبان هلى تجارة والده في المخدرات .

قنوات عرض مسلسل المعلم :


قناة الحياة 
دي إم سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم

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