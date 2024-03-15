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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام تاريخية للمصري محمد صلاح مع ليفربول..وهذا المدرب بديل يورجون كلوب الموسم المقبل

محمد صلاح
محمد صلاح

نجح محمد صلاح في صناعة 3 أهداف خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام سبارتا براج التشيكي، والتي تقام على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

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وأصبح محمد صلاح بذلك رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول بـ86 تمريرة حاسمة.



وانضم الدولي المصري محمد صلاح، لقائمة تاريخية مع فريقه ليفربول الإنجليزي، في البطولات الأوروبية، معادلًا رقم جوردان هندرسون.

وتواجد محمد صلاح، في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول الإنجليزي، لمواجهة نظيره سبارتا براج التشيكي، في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.


وأصبح محمد صلاح، ضمن أكثر 10 لاعبين شاركوا في مباريات بالمنافسات الأوروبية في تاريخ ليفربول، بواقع 74 مباراة.

وتساوى قائد منتخب مصر، مع فيل نيل وجوردان هندرسون، كأكثر عاشر لاعب شارك في مباريات أوروبية بمختلف المسابقات (دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، الدوري الأوروبي) مع ليفربول.


محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفًا في جميع المسابقات في سبعة مواسم متتالية مع الريدز.


وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن بيع الجناح المصري محمد صلاح الصيف المقبل قد يكون الخيار الأفضل للنادي الإنجليزي.

 

وعلاوة على محاولته جذب تشابي ألونسو إلى أنفيلد ليحل محل يورجن كلوب، يجب على الرئيس التنفيذي الجديد في ليفربول مايكل إدواردز اتخاذ قرار بشأن مستقبل محمد صلاح.

محمد صلاح ليفربول

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