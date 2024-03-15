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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من صحة غزة بشأن مجـ زرة المساعدات شرقي القطاع

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان عاجل لها منذ قليل، استشهاد 11 شخصًا وإصابة 100 آخرين على الأقل، وذلك في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت تجمعًا لفلسطينيين ينتظرون المساعدات بمنطقة دوار الكويت جنوب شرقي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها: ""عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية لسد رمقهم عند دوار الكويتي بغزة. وصل إلى مجمع الشفاء 11 شهيدًا و100 إصابة حتى اللحظة".

وأضافت أن "ما حدث عند دوار الكويتي يشير إلى نوايا مبيتة لدى الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة مروعة. لاتزال عملية انتشال الشهداء واخلاء الحرحى مستمرة رغم صعوبة الوضع الميداني عند دوار الكويتي ونتوقع ارتفاع عدد الشهداء نظرا لخطورة الاصابات التي تصل لمستشفيات غزة".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق الخميس، ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31 ألفاً و341، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73 ألفاً و134 شخصاً.

 

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