بعد تصدره التريند.. سر غير متوقع عن خلاف محمد شاهين ومحمد لطفي

تصدر اسم الفنان محمد شاهين تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقته مع الفنان رامز جلال في رامز جاب من الآخر.

واحتفل الفنان رامز جلال بالصلح الذي تم بين الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين ضيفي الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الأخر" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر".

ونشر "رامز" صورة من كواليس الحلقة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ظهر خلالها بصحبة "لطفي" و"شاهين" وعلق: "مع الأعداء اللي طلعوا من عندي أصدقاء".

وتحدث الفنان رامز جلال، مع الفنان محمد لطفي بعد استقباله عن العديد من الذكريات ومنها كواليس تصوير فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، في رومانيا.

ووجه رامز، حديثه للفنان محمد لطفي، قائلا: "أنا سمعت انك كنت بتاخد فلوس من الملاكمين هناك"، ليرد عليه محمد لطفي، قائلا: "كان بيجيلي إتاوة من الملاكمين".

رامز جلال يسخر من محمد شاهين في رامز جاب من الآخر.. فيديو

سخر رامز جلال من إطلالة الفنان محمد شاهين، فور وصوله، قائلا: "الدقن بيضة والشنب أسود".



بودي جارد صافينار .. سخرية رامز من محمد لطفي في جاب من الآخر



وسخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنان محمد لطفي، فور وصوله، قائلا: "إيه ده بودي جرد صافينار.. هو أنت داخل على طول خناقة".



هفرج عليك الملايين.. رامز جلال يتوعد محمد شاهين في جاب من الآخر

وفور وصول الفنان محمد شاهين، علق رامز جلال، قائلا: "محمد يا شاهين نازل لك وهفرج عليك الملايين، دقنك عجزت قبل الشنب".



رامز جاب من الآخر.. محمد لطفي: البنطلون بيقع غلط كده.. فيديو



وفي فقرة "الأوضة السودة"، استغاث الفنان محمد شاهين برامز جلال قائلا: "قلبي هيقع يا رامز، حرام عليك"، بينما صرخ محمد لطفي وهو يجري على "المشاية، قائلا: "البنطلون بيقع يا رامز غلط كده.. إمسك الكلسون يلا.. إمسك الكلسون".