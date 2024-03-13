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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم 60 جنيه لعمرو سلامة يشهد عرضه الدولي الأول بمهرجان فرايبورغ بسويسرا

صدى البلد

بعد عرضه العالمي الأول الناجح في مهرجان الجونة السينمائي، حيث أصبح أول فيلم قصير يفتتح مهرجان سينمائي عربي، يشهد فيلم 60 جنيه للمخرج عمرو سلامة عرضه الدولي الأول بالمسابقة العالمية بمهرجان فرايبورغ السينمائي الدولي بسويسرا (15 - 25 مارس/ آذار) ضمن قائمة الأفلام القصيرة 1.

من المقرر إقامة عدة عروض للفيلم داخل البرنامج، ستُقام جميعها في Arena 9، يوم السبت 16 مارس الساعة 1 ظهرًا، والأحد 17 مارس الساعة 4:30 مساءً، والخميس 21 مارس الساعة 4 مساءً، ويوم الجمعة 22 مارس الساعة 7 مساءً.

قصة ٦٠ جنيه مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا وإنتاج إسماعيل نصرت تحمل نفس الاسم، وتتناول أحداثًا بعضها حقيقي تناقش قضايا العنف الأسري وتحقيق الأحلام. حصل الفيلم على العديد من الإشادات العالمية والمحلية حيث أشادت به فريدة سالم من مجلة What Woman Want ووصفته بأنه "فيلم مثير يدافع عن جميع ضحايا العنف ويوبّخ الآباء المسيئين".

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الفيلم من بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد طارق بيومي ومونتاج أحمد حافظ، وتتولى MAD Solutions حقوق توزيع ومبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم.
وتدور أحداثه حول زياد المراهق الذي يعاني هو وعائلته من العنف الأسري الذي يمارسه والده، وتعتبر موهبة زياد في تأليف كلمات الأغاني هي طريقته الوحيدة للهروب من واقعه. وعندما يتصاعد التوتر حتى يصل إلى الذروة، يأخذ على عاتقه مهمة تخليص عائلته من المعاناة إلى الأبد.
٦٠ جنيه يمثل تعاونًا بارزًا بين المخرج الشهير عمرو سلامة الحائز على العديد من الجوائز في عالم السينما، وزياد ظاظا الموهبة الصاعدة في عالم غناء التراب، إذ يقول سلامة: "لقد جذبتني أصالة فن التراب المصري وأعتبر نفسي متابعًا مخلصًا لهذا المجال منذ عدة سنوات، إذ تحمل أغاني التراب في طياتها قصصًا شديدة الجاذبية، وهذا ما لمحته في أغنية زياد التي تضم حالة درامية ألهمتني لكتابة سيناريو الفيلم."

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