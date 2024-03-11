ناقد فني: فيلم "أوبنهايمر" يوضح كيفية استغلال العلماء في الأغراض السياسية والعسكرية|فيديو

تحدث خالد محمود الناقد الفني، عن فوز فيلم الدراما والسيرة الذاتية “أوبنهايمر” بجائزة 'أفضل فيلم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024 في دورته الـ 96 هذا العام.



وأضاف خالد محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رشا مجدي وأحمد دياب مقدمين برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن رسالة الفيلم الكبيرة هي كيفية وصوله إلى جميع الأجيال، وكيف استطاع صناعة القنبلة واستغلال العالم روبرت أوبنهايمر سياسيًا وعسكريًا.

وأشار الناقد الفني خالد محمود، إلى أن الرؤية الشاملة لفيلم أوبنهايمر، هي كيفية استغلال العلماء في الأغراض السياسية والعسكرية.



واستكمل: مخرج الفيلم كريستوفر نولان كان رائعًا للغاية في نقل حياة العالم روبرت أوبنهايمر، ليس فقط حياته العلمية والتوترات التي لحقت به في حياته الأخيرة، ولكن أيضا حياته العاطفية.