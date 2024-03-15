هل وضع المراهم على الجلد يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟).

وقالت دار الإفتاء، إن استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ إذ لا تدخل هذه الأشياء إلى الجوف من منفذ معتاد.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك 4 أشياء لا تفسد الصوم وهما بلع الريق في نهار رمضان، والمضمضة والاستنشاق، وتكره المبالغة فيهما.

وأضافت الدار أن من الأمور التي لا تفسد الصيام استخدام المراهم والكريمات في الاستخدام الظاهري على الجلد واغتسال الصائم للتبرُّد.

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن هناك اعتقادا خاطئا لدى الكثير بأن وضع المراهم أو الكريمات على الجلد يفطر ولكن هذا خاطئ، لأن الشيء الذي يبطل الصوم هو الذي يدخل من منفذ معتاد كالفم والأنف وفتحة الشرج.

جاء ذلك خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال «هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟»، مضيفا أن الشخص الذي يضع المراهم والكريمات على سطح الجلد لا يبطل صومه، حتى ولو دخلت هذه الكريمات أو المراهم من خلال المسام فى الجلد إلى الجسم، حيث أنها لم تدخل من منفذ معتاد لذلك لا يعتد بها بمعنى أنها لا تفطر فيجوز وضع المراهم وغيرها على سطح الجلد فى نهار رمضان.

