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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 150 مقبرة مخالفة بأرض جمعية النصر بالقليوبية ..صور

إزالة مقابر
إزالة مقابر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة في القليوبية حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدى لمخالفات البناء.
 

وقال مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة إن الحملة أسفرت عن إزالة 150 مقبرة بجمعية النصر على مساحة 1500 متر مربع.


من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22  لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية اليوم بمدينة شبين القناطر، حيث لاحظ المحافظ وجود شونة مواد بناء على الأرض الزراعية بنطاق قرية نوى، وعلى الفور وجه بإزالتها ومصادرة جميع مواد البناء بها ومتعلقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما حرص المحافظ على الإشراف على عملية الإزالة بنفسه مشددا على ضرورة تكثيف دوريات المتابعه لمنع مثل هذه المخالفات.
وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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القليوبية الخانكة الاجهزة التنفيذية إزالة التعديات محافظ القليوبية

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