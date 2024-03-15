سفينة إسبانية محملة بـ200 طن من المساعدات تقترب من غزة|فيديو

وصلت سفينة إسبانية محملة بـ200 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة اليوم الجمعة.



وأبحرت السفينة من قبرص الثلاثاء ضمن برنامج تجريبي لفتح ممر بحري إلى القطاع بسبب الأزمة الإنسانية المتواصلة منذ حوالى خمسة أشهر وتعرض مئات الآلاف إلى الجوع وأحوال إنسانية مزرية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويطلق على السفينة اسم "أوبن آرمز" وتحتوي على مواد غذائية تم تجميعها من قبل "ورلد سنترل كتشن" وهي مؤسسة خيرية إسبانية تخطط لتوزيع الطعام عبر إدارة 65 مطبخا في أنحاء القطاع وخاصة في شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت "أن نصف مليون مواطن في شمال قطاع غزة يعانون في صمت من المجاعة التي تفتك بأرواحهم".

