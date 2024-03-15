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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: حديث الرئيس مع طلاب أكاديمية الشرطة يعكس الحرص على نشر الوعي

الربان عمر صميدة،
الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، ومؤسس مجلس القبائل العربية ، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.


وأكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الي مقر أكاديمية الشرطة،  يعكس  اهتمام وحرص  الرئيس بتربية جيل قادر علي حماية أمن الوطن الداخلي وبث الثقة والطمأنينة لديهم وتوضيح رؤية وإستراتيجية الدوله للشباب وقادة المستقبل من أبناء كلية الشرطة .


وأضاف  رئيس حزب المؤتمر أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبنائه من طلبة أكاديمية الشرطة ، يؤكد على نشر الوعي والفهم الصحيح لقضايا المجتمع والمشكلات التى تواجهه ، وأن يكون لديهم الفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكافة القضايا، وقادرون على إنجاز العمل الأمني وإنفاذ القانون لبناء مستقبل أفضل لوطنهم
وأكد حزب المؤتمر ، أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية وتسعى مصر إلى وقف إطلاق النار وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني ، مؤكدا أننا داعمين ومساندين للرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة القرارات التى يتخذها لحماية أمن وأمان الوطن.

المؤتمر الربان عمر صميدة مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي

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