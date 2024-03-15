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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتيّ نقل بالجيزة

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل مع جامبو على الطريق الأوسطي نطاق محافظة الجيزة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يتضمن بوقوع حادث مروري على الطريق المشار إليه ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

 

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 وتبين إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة جامبو مع سيارة نقل، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة بالطريق.

إصابة ٦ أشخاص تصادم سيارتين الجيزة حادث تصادم

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