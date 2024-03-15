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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار أصدقاء حبيبة الشماع أثناء صلاة الجنازة.. فيديو

جنازة حبيبه الشماع
جنازة حبيبه الشماع

أدى المشيعون صلاة الجنازة على حبيبة الشماع ضحية سائق اوبر وسط حالة من الانهيار لأسرتها وأصدقائها أثناء الصلاة. 

ووصل جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة عليها قبل تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر. 

 

وقال امس محمد أمين فودة، محامي حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الشروق»، إنه يتواجد في النيابة العامة برفقة عدد من أفراد أسرتها لانهاء تصريح الدفن، قائلا: «نحن الآن فى انتظار تسلم التصريح».

 

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وصول جثمان حبيبة الشماع إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليها.. صور

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أسرة حبيبة الشماع تتسلم جثمانها لدفنها عقب صلاة الجمعة

أخطرت إدارة مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، النيابة العامة، بوفاة حبيبة الشماع لإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن، حيث لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة اليوم، بعد 21 يوما من دخولها فى غيبوبة داخل العناية المركزة بمستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، إثر إصابتها جراء قفزها من سيارة تابعة لشركة «أوبر»، بمنطقة التجمع شرق العاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أن حبيبة الشماع «فتاة الشروق» تبلغ من العمر 24 سنة، خريجة كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الديكور والأساس، ووالدتها تدعى دينا إسماعيل، ودخلت حبيبة في غيبوبة لمدة 21 يوما داخل مستشفى بالشروق جراء تعرضها لنزيف بعد قفزها من سيارة أوبر على طريق السويس

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