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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة حبيبة الشماع تتسلم جثمانها لدفنها عقب صلاة الجمعة

صدى البلد

وسط حالة من الحزن الشديد وتجمع كافة اصدقائها تسلمت أسرة حبيبة الشماع، الشهيرة بـ"فتاة الشروق"، اليوم الجمعة، جثمانها استعدادًا لتشييع جنازتها من مسجد الشرطة بالتجمع الأول، ودفنها في مقابر العائلة بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر في القاهرة.

إخطار وفاة حبيبة الشماع تضمن أنه يوم الأربعاء الموافق 2024/02/21 الساعة 11:27 مساء، وصلت فتاة أوبر بـ ادعاء حادث سير أدى إلى نزيف تحت الأم الجافية ونزيف تحت الأم العنكبوتية ثم عانت المريضة من هبوط بالدورة الدموية نتاج التهابات وعدوى شديدة بالصدر.

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وأكد  أنه  في يوم الخميس الموافق 2024/03/14 الساعة 04:20 مساء، توفت حبيبة الشماع جراء هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم ولكن المريضة لم تستجيب. 

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