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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنقذ خطيبته من 4 ذئاب بشرية..حكاية بيبو شهيد الرجولة في أبو النمرس|صور

المجني عليه
المجني عليه

عقب صلاة تراويح أول أيام شهر رمضان الكريم زفت قرية الحرانية بمدينة ابو النمرس "بيبو" أحد أبنائها إلى الجنة بعدما مات دفاعا عن شرفه بعد معاكسة الجناة لخطيبته وسط الشارع. 

٤ ذئاب بشرية 

 

فرحات السيد الشهير في"بيبو" خرج من منزله متوجها الى عمله في احد المصانع وكالعادة التقى خطيبته وزملائهما للتوجه سويا للعمل واثناء سيرهم في الشارع مر توك توك يستقله ٤ شباب القوا لفظا خادشا للحياء على سمع خطيبته ما استوقف "بيبو" قائلا:"عيب كده يا كابتن دي زي اختك وبعدين هو انا مش عاجبك عشان تعاكسها ومعاها راجل". 

عتاب "بيبو" لم يعجب الشباب الاربعة وتراشقوا معه بالالفاظ وتطور الامر الى مشاجرة عنيفة حاصره خلالها الشباب المتهمين مستغلين تواجده بمفرده خاصة ان كل من كان برفقته فتيات "خطيبته وزميلاتها" لينهي احد المتهمين تلك الجولة بطعنة قاتلة في الساق اصابت شريان القلب بينما ضربه آخر على راسه وتركوه غارقا في دمائه وسط صرخات خطيبته وفروا هاربين. 

 

جريمة أول يوم رمضان 

 

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب بجروح بالغة تضمنت طعنة نافذة في البطن وقطعًا في أربطة القدم، وبعد التحقيقات، أكدت خطيبة المصاب أن المشاجرة بدأت بمعاكستها من قبل أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية “توك توك” داخل الموقف.

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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية القبض على المتهمين بعدما توصلت التحريات الى هوياتهم وهم :( حمزة.ص، ويوسف.م، وبلال.م، علي.ج) أعمارهم تتراوح بين 16 و17 عاما. 

تحرر محضر بالواقعة بعد اعتراف المتهمين بجريمتهم واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

القصاص 

 

أسرة المجني عليه طالبت بالقصاص من الجناة وقال شقيقه: أخويا كان رايح الشغل مع خطيبته و4 بنات أصدقاء بعد الفطار أول يوم رمضان، وهما في الطريق اتعرض لخطيبته 4 شباب حاولوا التحرش بيها وعملولها حركات بسلاح أبيض وعايزين يلمسوها بالعافية.

وأكمل شقيق الشاب الضحية: وقتها تدخل أخي لإنقاذ خطيبته من المتهمين وحاول إبعادهم، ولكن أحد المتهمين قام بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض وتسبب في قطع وتر بقدمه واستمر باقي المتهمين بضربة حتى أفقدوه الوعي، ثم هربوا، وجاء أصدقاءه ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه ولكنه فقد حياته قبل تلقيه العلاج. 

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٤ ذئاب بشرية بيبو ابو النمرس

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