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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتلموا عليه ومزقوه.. إصابة شاب دافع عن خطيبته من المعاكسة بأبو النمرس

صدى البلد

انهال ٤ مسلحين بالضرب على شاب عاتبهم على معاكسة خطيبته داخل موقف الحرانية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

 

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب بجروح بالغة تضمنت طعنة نافذة في البطن وقطعًا في أربطة القدم، وبعد التحقيقات، أكدت خطيبة المصاب أن المشاجرة بدأت بمعاكستها من قبل أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية “توك توك” داخل الموقف.

 

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الجناة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

معاكسة خطيبته خطيبته المعاكسة ابو النمرس الجيزة

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