لماذا لم تأمر النيابة بتشريح جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق؟

مساء ٢١ فبراير الماضي كانت حبيبة الشماع على موعد مع تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت من مجرد فتاة عادية لـ"تريند" تحتل كافة صفحات السوشيال ميديا وبرامج التليفزيون لكن دون علمها حيث أنها كانت تحت رحمة أجهزة التنفس التي تحاول إبقائها على قيد الحياة.

صدمات كهربائية

٢١ يوم مروا وحالة حبيبة الصحية تزداد سوءا يوما عن يوم والأطباء يبذلون جهودهم لمحاولة إعادتها لحالتها الطبيعية إلا أن أمر الله نفذ وفارقت فتاة الشروق الحياة اثر تدهور شديد في صحتها بعدما اشار الأطباء إلى توقف عضلة القلب وفشل انعاشها بالصدمات الكهربائية.

إخطار وفاة حبيبة الشماع تضمن أنه يوم الأربعاء الموافق 2024/02/21 الساعة 11:27 مساء، وصلت فتاة أوبر بـ ادعاء حادث سير أدى إلى نزيف تحت الأم الجافية ونزيف تحت الأم العنكبوتية ثم عانت المريضة من هبوط بالدورة الدموية نتاج التهابات وعدوى شديدة بالصدر.

وأكد أنه في يوم الخميس الموافق 2024/03/14 الساعة 04:20 مساء، توفت حبيبة الشماع جراء هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم ولكن المريضة لم تستجيب.

دفن دون تشريح

محمد أمين محامي فتاة الشروق قال انه لم يتم تشريح جثة المتوفاة ولم تصدر النيابة قرارا بنقل الجثمان الى مشرحة زينهم حيث إن في معظم الحالات تحال الوفيات إلى الطبيب الشرعي ويتم ذلك في حال كانت الوفاة ، غير متوقعة، كالوفاة المفاجئة لطفل أو عنيفة، أو غير طبيعية أو مشبوهة كتناول جرعة مفرطة من دواء ما أو ناتجة عن حادث أو حدثت خلال أو بعد إجراء طبي كالجراحة أو مجهولة السبب وهو ما لا تتوفر أركانه في حالة حبيبة.

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني من اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم سائق اوبر وبعمل الفحوصات الطبية والاشاعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

صرحت النيابة العامة لأسرة حبيبة الشماع بالحصول على جثمانها ودفنها بعد الاطلاع على التقرير الطبي لوفاة الحالة.

وكانت النيابة العامة تسلمت تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.